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Tekirdağ'dan kısa kısa

AA

Tekirdağ'dan kısa kısa

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, esnaf ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Yüksel, galericiler sitesinde iş yerlerini ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

Site esnafından gelen talepleri dinleyen Yüksel, yapılacak çalışmaları anlattı.

- NKÜ Rektörü Mümin Şahin'e ziyaret

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Yalçın Çetinkaya, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Çetinkaya ve Şahin makamda bir süre görüştü.

Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çetinkaya'ya teşekkür etti.

Çetinkaya ziyarette, Şahin'e kitap hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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