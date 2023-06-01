Trakya'da tatil bölgelerindeki elektrik hatlarının bakım ve onarımı yapılıyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), yaz aylarında artacak nüfus yoğunluğundan dolayı tatil bölgelerindeki bakım ve onarım faaliyetlerini artırdı.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, enerjinin kaliteli, sürekli ve sürdürülebilir sağlanması kapsamında Edirne'nin Keşan ilçesi başta olmak üzere Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi, Şarköy ile Kırklareli'nin Vize, Demirköy, Kıyıköy ve İğneada bölgelerinde bakım çalışmaları yapıyor.

Tatil sezonunda 100 binin üzerinde insanı ağırlayan Edirne İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Saroz Körfezi'nde yer alan ekipler çalışmalarını hızlandırdı.

Saroz bölgesinde oluşabilecek arızalara müdahale edebilmek için ekipler 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ İşletme Müdürlüğü sorumluluğunda yazlıkçı ve günübirlik vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Kumbağ, Marmaraereğlisi, Şarköy ve Yeniçiftlik bölgelerinde arızaların oluşmasını önlemek için enerji nakil hatlarına arıza onarım bakım ekiplerince düzenli bakımlar yapılıyor.

Enerji nakil hatları güçlendirilirken, sokak aydınlatmaları da yenileniyor.

Vatandaşların yaşanacak arıza durumunda 186 Çağrı Merkezi, TREDAŞ web sitesi ve yapay zeka TREDAŞ Enerjik gibi iletişim kanallarından bilgi vermesi durumunda arızaya anında müdahale ediliyor.





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