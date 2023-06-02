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Tekirdağ'da evinde uyuşturucu hap bulunan şüpheli gözaltına alındı

AA

Tekirdağ'da evinde uyuşturucu hap bulunan şüpheli gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde S.K'nın evine baskın yaptı.

Evde yapılan aramada 714 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan S.K'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.




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