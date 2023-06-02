Tekirdağ kısa kısa

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TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu'da gezi ve piknik alanları kene ve zararlı haşerelere karşı ilaçlandı.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların yoğun olarak kullandığı piknik ve gezi alanlarının kene ve haşerelerden arındırılması için ilaçlama çalışması başlattıklarını söyledi.

Özellikle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı taşıyan kenelere karşı etkin bir şekilde ilaçlama çalışması yaptıklarını anlatan İnan,"Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi ekiplerimiz, sinek, sivrisinek ve karasinek gibi her türlü haşereye karşı yapılan ilaçlama çalışmalarına devam ederken, hava sıcaklığının artması ile birlikte kene ilaçlama çalışmalarına da hızla devam ediyoruz." diye konuştu.

-Şarköy Halk Eğitim Merkezinde yıl sonu sergisi açıldı

Şarköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen kurslarda ortaya çıkan eserlerden oluşan sergi açıldı.

Şarköy Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şarköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Duman, burada yaptığı konuşmada, kurslara katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı.



Programda en genç kursiyer Piraye Cilasun ve en yaşlı kursiyer Sevda Baday'a Kaymakam Hakan Kılınçkaya tarafından sertifika verildi.

Daha sonra katılımcılar kursiyerlerin el emeği ürünleri inceledi.





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