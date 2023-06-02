Mezuniyet töreninde öğrenciler depremde hayatını kaybeden arkadaşlarının fotoğrafıyla yürüdü

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ndeki (NKÜ) mezuniyet töreninde öğrenciler, depremde yaşamını yitiren arkadaşlarının fotoğrafını taşıyarak yürüdü.

Üniversite stadyumunda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, yaptığı konuşmada, üniversitenin ilerleyen teknolojisiyle bölgenin yenilikçi dönüşümünde ana figür olduğunu söyledi.

Deprem nedeniyle bu yıl buruk bir mezuniyet töreni gerçekleştirdiklerini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş merkezli depremde birçok vatandaşımızı maalesef kaybettik. Bunların arasında üniversitemizden 2 öğrencimiz de bulunuyor. Hayatını kaybeden öğrenci kardeşlerimize ve tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, milletimize başsağlığı diliyorum. Deprem doğanın bir gerçeği ve Tekirdağ'ımızın çevre illerinde kapısını çalmak üzere olduğu, bilim çerçevesinde kabul edilmiş bir gerçek. Bunun felakete dönüşmemesi için üzerimizde hissettiğimiz büyük bir sorumluluk var."

Ardından fakülte birincilerine ödülleri ve mezuniyet belgeleri takdim edildi.

Öğrenciler, aileleri ve protokol üyelerini yürüyüşleriyle selamladı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ile Güzel Sanatlar Tasarım, Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri, depremde hayatını kaybeden arkadaşları Ayşe Çinkılınç ve Gülistan Aktürk'ün fotoğraflarını taşıyarak yürüdü.

Mezun olan 2 bin 834 öğrencinin sevinçlerini havaya kep atarak kutladığı törene, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Adalet Komisyonu Başkanı Naci Ergin, Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, kurum müdürleri ve akademisyenler katıldı.



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