Medlog Gemicilik, MED URLA'yı filosuna kattı

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TEKİRDAĞ (AA) - Medlog Gemicilik, 847 TEU kapasiteli konteyner gemisi MED URLA'yı filosuna dahil etti.

Asyaport'tan yapılan açıklamaya göre, Liberya bayraklı MSC MARITINA F konteyner gemisi, Medlog Gemicilik tarafından satın alınarak MED URLA ismi verildi.

Limanda düzenlenen törende, İstiklal Marşı okunarak gemiye Türk bayrağı çekildi.

Şirket, filosuna 131 metre uzunluğunda 847 TEU kapasiteli MED URLA'yı katarak, taşıma kapasitesini artırdı.

2022 yılında gerçekleştirdiği yaklaşık 141 bin TEU kabotaj taşımasıyla müşterisine hem ihracat, hem de ithalat ayağında uluslararası rekabette yenilikçi çözümler sunan Medlog Gemiciliğin gelecek ay MED İZMİR'i filosuna katması bekleniyor.









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