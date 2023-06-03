Tekirdağ'da evinde uyuşturucu hap ele geçirilen kişi tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde 714 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Aydoğdu Mahallesi'nde S.K'ya ait evde uyuşturucu hap olduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada 714 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı.









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