Tekirdağ'da Kur'an kursu öğrencilerinden yıl sonu gösterisi

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TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri tarafından yıl sonu gösterisi düzenlendi.

Belediye Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler Hz. Muhammed'in hayatı, Kabe'de tavaf, minik eller büyük dualar, asker yemini gibi gösterilerini sergiledi.

Gösterilerin ardından Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, İlçe Müftüsü Şemsettin Şimşek tarafından kursu başarıyla tamamlayan 480 öğrenciye belgelerini verdi.

Şimşek, kurslara katılan öğrencilere teşekkür etti.



















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