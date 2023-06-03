Tekirdağ'da denizde su samuru görüntülendi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, nesli tehlikedeki türler arasında yer alan su samuru görüntülendi.

Süleymanpaşa ilçesinde denizde su samuru görüldü.

Bir süre suyun üstünde kalan su samuru, daha sonra dalarak gözden kayboldu.

Bu anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.



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