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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçede yapılan çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yüksel, Barbaros Mahallesi'nde devam eden sosyal tesis projesini inceledi, personelden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüksel, çalışmaları kısa sürede tamamlayacaklarını belirtti.

Modern ve konforlu tesisler inşa ettiklerini aktaran Yüksel, "Mahallemizde devam eden çalışmalarımızı takip ettik. Çok yakında sosyal tesislerimizi vatandaşlarımızın hizmetine kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

- Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak esnafı ziyaret etti

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, esnafı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Albayrak, Altınova Mahallesi'nde iş yerlerini ziyaret etti, mahallede vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşların isteklerini dinleyen Albayrak, yapacakları çalışmaları anlattı.

- Hayrabolu'da hacı adayları uğurlandı

Hayrabolu ilçesinde hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.

İlçe Müftülüğü tarafından kutsal topraklara gidecek 47 hacı adayı için Güzelce Hasan Bey Camisi'nde uğurlama programı düzenlendi.

Kur'an tilaveti ile başlayan programda ilahiler okundu, ardından hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Programa Belediye Başkanı Osman İnan, İlçe Müftüsü Ramazan Karakaya ve vatandaşlar katıldı.

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