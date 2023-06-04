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Tekirdağ'dan kısa kısa

AA

Tekirdağ'dan kısa kısa

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçede yapılan çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yüksel, Barbaros Mahallesi'nde devam eden sosyal tesis projesini inceledi, personelden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüksel, çalışmaları kısa sürede tamamlayacaklarını belirtti.

Modern ve konforlu tesisler inşa ettiklerini aktaran Yüksel, "Mahallemizde devam eden çalışmalarımızı takip ettik. Çok yakında sosyal tesislerimizi vatandaşlarımızın hizmetine kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

- Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak esnafı ziyaret etti

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, esnafı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Albayrak, Altınova Mahallesi'nde iş yerlerini ziyaret etti, mahallede vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşların isteklerini dinleyen Albayrak, yapacakları çalışmaları anlattı.

- Hayrabolu'da hacı adayları uğurlandı

Hayrabolu ilçesinde hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.

İlçe Müftülüğü tarafından kutsal topraklara gidecek 47 hacı adayı için Güzelce Hasan Bey Camisi'nde uğurlama programı düzenlendi.

Kur'an tilaveti ile başlayan programda ilahiler okundu, ardından hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Programa Belediye Başkanı Osman İnan, İlçe Müftüsü Ramazan Karakaya ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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