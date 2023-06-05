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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hayrabolu ilçesinde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Albayrak, Emiryakup ve Parmaksız Mahallelerinde yol çalışmalarıyla ilgili incelemede bulundu, personelden bilgi aldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Albayrak, vatandaşlara güvenli ve konforlu alanlar oluşturmaya özen gösterdiklerini belirtti.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince 3,5 kilometre beton yol yapıldığını aktaran Albayrak, "İlçemizin Emiryakup ve Parmaksız Mahallerinde devam eden çalışmalarımızı takip ettik. Mahallede yaşayan vatandaşlarımız ile sohbet etme fırsatı yakaladık. Özellikle kırsal kesimde yol çalışmalarımızı yoğunlaştırdık." ifadelerini kullandı.

-Hayrabolu Halk Eğitim Merkezinde yıl sonu sergisi açıldı

Hayrabolu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen kurslarda ortaya çıkan eserler sergilendi.

Merkezde düzenlenen sergi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Merkez Müdürü Musa Karadayı, bu yıl 144 kurs açtıklarını ve kurslara 2 bin 387 kursiyerin katıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Eyüp Fırat, Belediye Başkanı Osman İnan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Özer tarafından serginin açılışı yapıldı.





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