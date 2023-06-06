Süleymanpaşa Belediyesi yaz okulu kayıtları başladı

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen yaz okulu kayıtları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gençlerin ve çocukların tatillerini verimli bir şekilde geçirmelerini, spor ve sanat çevresinde yeni arkadaşlıklar kurarak sosyal becerilerini geliştirmelerini ve yeni hobiler edinerek çok yönlü bireyler olmalarını sağlamak amaçlarıyla her yaz düzenlenen yaz okulu kursları, 6-14 yaş ve 4-9 yaş olmak üzere iki farklı yaş grubunda organize ediliyor.

Yaz okulu kapsamında 4-14 yaş arası öğrencilere yönelik 31 farklı branşta açılacak kurslar ücretsiz olacak.

Başvurular 23 Haziran Cuma gününe kadar www.suleymanpasa.bel.tr adresinden çevrimiçi olarak yapılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, gençleri ve çocukları yaz okuluna beklediklerini belirtti.

Çocukların tatillerini verimli geçirmesine katkı sağlayacaklarını aktaran Yüksel, kursların herkes için hayırlı olmasını diledi.





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