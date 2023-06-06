Tekirdağ'da bir restorana silahla ateş açan 2 kişi tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir restorana silahla ateş ettikleri gerekçesiyle yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Şeyh Sinan Mahallesi Çukur Çeşme Sokak'ta yer alan bir restorana silahla ateş açılması sonrası polis ekipleri olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameraları incelenerek kimliği tespit edilen şüpheliler S.B. ve Ü.D. olayda kullandıkları silahla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye çıkarıldı.



Savcılıktaki sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlıların tutuklanması kararlaştırıldı.



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