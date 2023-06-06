Tekirdağ'da öğrenciler ve liman çalışanları plajda çevre temizliği yaptı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla lise öğrencileri ve liman çalışanları sahilde atık topladı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Asyaport Limanı iş birliğince Kumbağ Mahallesi'nde bulunan Gündal plajında temizlik çalışması yapıldı.

İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, insanların çevreye karşı duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Hafta kapsamında çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini ifade eden Tohumcu, "Bakanlığımız bu senenin temasını 'Temiz Deniz, Temiz Dünya' olarak belirledi. Dün Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için denize çelenk bıraktık. Daha sonra denizde dip temizliği yapıldı. Öğrencilere çevre bilinci kazandırmak için atölye çalışmaları yapıyoruz. Bugünde Asyaport limanı ile plajda temizlik yaptık. Maalesef her sene olduğu gibi bu yılda plaja bırakılan atıkları topladık." dedi.

Tohumcu, Tekirdağ'ın 6 mavi bayraklı plaja sahip olduğunu, ilerleyen yıllarda bu sayıyı 30-35'lere ulaştırmak istediklerini söyledi.

Çevreyi ve doğayı temiz tutma noktasında çalışmaların devam ettiğini anlatan Tohumcu, "Bu hedefler doğrultusunda çalışıyoruz. Belediyelerimiz arıtma tesislerini tamamlıyor. OSB'ler merkez arıtmalarını devreye alıyor, çöp sorunumuz çözülüyor. Tekirdağ her geçen yıl çevresel göstergelerini artıran, basamakları hızla çıkan bir şehrimiz." diye konuştu.

















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