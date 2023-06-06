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Tekirdağ'da uyuşturucu sattığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı

AA

Tekirdağ'da uyuşturucu sattığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Saray ilçesinde polis ekipleri durumundan şüphelendikleri G.B'yi durdurdu. Şüphelinin üst aramasında 7 paket halinde 50 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına G.B'nin ifadesi sonrası polis ekipleri Ö.L.K. ve S.A'yı da yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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