Tekirdağ'da uyuşturucu sattığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Saray ilçesinde polis ekipleri durumundan şüphelendikleri G.B'yi durdurdu. Şüphelinin üst aramasında 7 paket halinde 50 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına G.B'nin ifadesi sonrası polis ekipleri Ö.L.K. ve S.A'yı da yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.





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