SOLOTÜRK Tekirdağ'da prova uçuşu yaptı

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TEKİRDAĞ (AA) - Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Tekirdağ'da gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesi prova yaptı.



Kent merkezinde sahil dolgu alan üzerindeki prova uçuşu yoğun ilgi gördü.



Sahilde toplananlar, akrobasi hareketlerini cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

SOLOTÜRK'ün 57. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında kentte 8 Haziran Perşembe günü gerçekleştireceği gösteri öncesi prova uçuşu yaklaşık 25 dakika sürdü.



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