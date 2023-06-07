57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali yarın başlayacak

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TEKİRDAĞ (AA) - Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nin 57'incisi yarın başlayacak.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Naip Mahallesi'nde düzenlenecek festival 4 gün sürecek.

Festival kapsamında ilk gün Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri yapılacak, daha sonra Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

Macar Prensi Ferenc Rakoczi adına "Rakoczi Kupası Yelken Yarışları" ile "En iyi kiraz" yarışmasının düzenleneceği festivalde, şarkıcılar Ferhat Göçer, Fatma Turgut, Funda Arar, Mustafa Ceceli, Gökhan Tepe ve Melek Mosso konser verecek.

Türkiye flyboard şampiyonu Kahraman Aktaş da festivalde gösteri yapacak.

- "İnşallah yaklaşık yine 2,5 milyon katılımcı bekliyoruz"

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl festival süresince 2,5 milyona yakın yerli ve yabancı ziyaretçiyi kentte misafir ettiklerini söyledi.

Kiraz festivalinin gelenekleri geleceğe taşıyan ve şehrin marka değerini yükselten uluslararası bir etkinlik olduğunu ifade eden Yüksel, "Bütün Trakya'yı, Marmara Bölgesi'ni yarından itibaren ilçemizde misafir etmeyi planlıyoruz. İnşallah yaklaşık yine 2,5 milyon katılımcı bekliyoruz. Büyük bir organizasyon, arkadaşlarımız yaklaşık 3-4 aydır aralıksız çalışıyorlar. İnşallah emeklerimizin zayi olmadığı, kazasız belasız bir festival olacaktır diye dua ediyorum. Şehrin turizmiyle birlikte ticaretine de katkı sağlamayı amaçlıyoruz. " dedi.

- "Festival, açılışın ardından Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri ile başlıyor"

Yüksel, festivalin birçok kültürel, sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapacağını, kentin turizm ve ekonomisine de katkı sağlayacağını dile getirdi.

Hüseyin Pehlivan'ın yağlı güreşin efsanelerinden olduğunu, Türkiye'nin adını tüm dünyaya duyurduğunu belirten Yüksel, "Festival, açılışın ardından Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri ile başlıyor. Özellikle bu yıl ne yaptık, öne geçtik güreşleri. Çünkü festival organizasyonu içinde önceki yıllarda da tecrübe ettiğimiz bir konu. Biraz böyle daha hareketsizdi o yüzden ona özel bir günle yarın açılışımız Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri ile başlıyor." diye konuştu.

Yüksel, kentin tanıtımına katkı sağlamak için festival kapsamında 300 dron ile gösteri düzenleneceğini de sözlerine ekledi.





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