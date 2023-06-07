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TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı Belediyesi Türk İşaret Dili Bayramı paylaştığı videoyla kutladı.



Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, AA muhabirine, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak hizmetleri sürdürdüklerini belirtti.

Çetin, işitme engelli vatandaşlarla doğru iletişim kurabilmek için görevli belediye personellerin aldıkları işaret dili eğitimlerini tamamladıklarını belirtti.



Türk İşaret Dili Bayramı nedeniyle farkındalık oluşturmak için bugüne özel bir video da paylaştıklarını anlatan Çetin, "Eğitimlerini tamamlayan personellerimizle birlikte bugüne özel olarak da böyle bir video paylaşarak farkındalık oluşturduk. Her birimiz birer engelli adayıyız bunun farkında ve bilincinde olarak hizmetlerimizi yapmaya gayret ediyoruz." dedi.

Çetin, işitme engelli vatandaşların Türk İşaret Dili Bayramı'nı kutladı.





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