Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evinde uyuşturucu madde bulunan şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Atatürk Mahallesi'nde bulunun bir eve baskın yaptı.

Evde yapılan aramada 84 gram bonzai, 22 gram eroin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.



Gözaltına alınan M.H, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.













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