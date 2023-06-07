Trafik kazasında yaralanan AK Parti Edirne İl Başkanı İba'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde trafik kazasında yaralanan AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, iyi olduğunu açıkladı.



İba'nın içinde yer aldığı C.K. idaresindeki 22 AZ 022 plakalı otomobil ile K.U. yönetimindeki 59 ND 235 plakalı otomobil, Muratlı çevre yolunda çarpıştı.

Kazada yaralanan İba, ambulansla önce Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı daha sonra Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AA muhabirine, İba'nın genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, gözetim amaçlı hastanede müşahede altında tutulduğunu ifade etti.

İba da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, genel durumunun iyi olduğunu belirterek, ""Çok şükür ufak zedelenmeler haricinde ben ve araçtaki arkadaşlarım iyiyiz. Endişe edilecek bir durumumuz yok. Allah hepimizi kazalardan belalardan korusun." ifadelerini kullandı.





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