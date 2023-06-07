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TEKİRDAĞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Tekirdağ'da konser verdi.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapımı tamamlanan Enis Sülün Konferans Salonu ve Gösteri Merkezi'nin açılışında üç semavi din, farklı mezhep, kültür ve meslekten kişilerin bir araya gelerek kurduğu Antakya Medeniyetler Korosu sanatseverlerle buluştu.

Açılışta konuşma yapan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'nin çok üzücü bir felaket yaşadığını söyledi.

Antakya Medeniyetler Korosu'nun da depremde 7 üyesini kaybettiğini belirten Yıldırım, bir daha böyle acıların yaşanmaması temennisinde bulundu.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan da odanın çalışmaları ve salonun yapım süreciyle ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Koro Şefi Yılmaz Özfırat ise Tekirdağ'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek depremzedelere acınmaması ancak herkesin onlara sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Konserin sonunda izleyiciler koroyu ayakta alkışladı.

Volkan, Koro Şefi Yılmaz Özfırat'a günün anısına çiçek sunup teşekkür etti.

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