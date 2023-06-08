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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da "57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali" başladı.



Süleymanpaşa Belediyesince Naip Mahallesi'nde düzenlenen festivalin açılışında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, bunun önemli bir kültürel etkinlik olduğunu söyledi.



Festivalin 57 yıldır devam ettiğini belirten Hacıoğlu, şöyle konuştu:



"Kiraz festivali 2021'de Müdürlüğümüzce Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ne eklendi. Trakya Kalkınma Ajansı ve ilgili kurumlarla kirazın coğrafi işaret alma çalışmaları devam ediyor. Bu festival hem halkımızın birleşmesi hem de ilimize turist gelmesi açısından çok önemli. Geçen yıl 2,5 milyon insan sadece festival için ilimize geldi. İnşallah sayı bu sene 3 milyonu geçer ve ilimize katma değer kadar."



- Festivale 3 milyonun üzerinde ziyaretçinin gelmesi bekleniyor

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ise kiraz festivalinin kentin markası haline geldiğini ifade etti.



Her zaman kente en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını dile getiren Yüksel, "Tekirdağ ismine yakışacak boyutta, herkesi kucaklayan, hangi siyasi görüş olursa olsun herkesi kendinden bilen, yurt içi ve dışındaki bütün komşularını davet eden bir organizasyona imza atmaya çalıştık. Geçen yıl Cumhuriyet tarihinin en kalabalık olduğu, emniyet verilerine göre sahilde aynı anda 300 bin kişinin ağırlandığı, toplamda 2,5 milyon kişinin kentte ağırlandığı devasa bir organizasyona imza attık." dedi.

Yüksel, festivale yurt içi ve dışından gelecek çok sayıda ziyaretçinin kentin ekonomisine de katkı sağlayacağını aktardı.

Herkese hitap eden etkinliklerin yapılacağı festivalin 4 gün süreceğini belirten Yüksel, şunları kaydetti:



"3 milyonun üzerinde ziyaretçinin ağırlanacağı bir festival gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu festivalle elbette eğleniyoruz, kirazımızı tanıtıyoruz, esnafımızın gelirini artıracak faaliyetler yapıyoruz ama festivalin büyük bir özelliği daha var. Festival, Gazi Mustafa Kemal'in bize emanet ettiği bu toprakları en iyi şekilde tanıtmanın yanında, onun bize verdiği birlik ve beraberlik öğüdünü, herkesi kucaklaması gereken Trakya insanının, insanları nasıl kucakladığını gösteren büyük bir organizasyon."

Halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu programda, katılımcılara kiraz ikram edildi.

Festivalde ilk gün Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri yapılacak, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirecek.







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