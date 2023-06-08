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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SOLOTÜRK Tekirdağ'da gösteri uçuşu yaptı

AA

SOLOTÜRK Tekirdağ'da gösteri uçuşu yaptı

TEKİRDAĞ (AA) - Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, "57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali" kapsamında gösteri uçuşu yaptı.

Kent merkezinde sahil dolgu alanı üzerindeki gösteri uçuşu yoğun ilgi gördü.

Sahilde toplanan bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu yaklaşık 25 dakika sürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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