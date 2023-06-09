Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışma ve teknik takip sonrası Süleymanpaşa, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerindeki bazı adres ve araçlarda arama yaptı.



Aramalarda 82 gram eroin, 25 gram esrar, 24 gram metamfetamin, ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 555 lira ile 30 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.İ, A.S, C.E, F.Ç, S.S, A.S. ve T.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.







































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