Tekirdağ'da mor renkli tarlalar ziyaretçileri için hazırlandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen lavanta tarlaları oluşturulan dekorlarla ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Kıraç alanların tarıma kazandırılması amacıyla 1250 dekarda ekimi yapılan lavanta, hem üreticilerin ekonomisine hem de kentin turizmine katkı sağlıyor.

Üreticiler bu yıl da ziyaret öncesi tarlalarındaki hazırlıkları tamamladı.

Tarlalarda ziyaretçilerin fotoğraf çektirmeleri için balon, bisiklet, traktör, bank ve eski ahşap kapılardan dekorlar oluşturuldu.

- "Tekirdağ ziyaretçilerine eşsiz bir güzellik sunuyor"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Tekirdağ'ın denizi, doğasının yanı sıra artık lavanta tarlalarıyla da ön plana çıktığını söyledi.

Kentte turizm sezonu için 20 tarlanın ziyarete açılacağını ifade eden Hacıoğlu, "Üretiminin artırılmasından sonra bazı tarlaların turizme kazandırılarak bazı dekorlar yerleştirilmesi önemli. Bu tarlalarda oluşturulan alanlar insanları oraya çekerek orada güzel anılar biriktirmelerini sağlıyor. Merkez ilçe Süleymanpaşa olmak üzere bütün ilçelerimizde lavanta tarlaları mevcut." diye konuştu.

Hacıoğlu, lavanta konusunda farkındalık oluşturmaya devam ettiklerini, 23 Haziran'da Valilik himayesinde Tekirdağ Lavanta Şenliği düzenleyeceklerini dile getirdi.

Lavanta için her yıl yurt içi ve dışından çok sayıda ziyaretçinin kente geldiğini belirten Hacıoğlu, "Hem turlarla hem de bireysel olarak insanlar buraya geliyor. Çanakkale'ye, Yunanistan'a gidenler burada durup lavanta tarlalarında mola verip güzel anılar biriktirebiliyor. Tekirdağ denizi, Ganos Dağı ve lavanta tarlaları ile ziyaretçilerine eşsiz bir güzellik sunuyor." ifadelerini kullandı.

Hacıoğlu, doğal güzellikleriyle ön plana çıkan kenti her yıl çok sayıda yerli ve yancı turistin ziyaret ettiğini söyledi.

Tekirdağ'ın "mavi gözlü, sarı saçlı kent" olarak anıldığını hatırlatan Hacıoğlu, şunları kaydetti:



"Mavi gözden kasıt denizi, sarı saçtan kasıt hem kanolası hem ayçiçeği. Artık Tekirdağ mavi gözlü, sarı saçlı, lavanta kokulu Tekirdağ olarak biliniyor. O mor tarlalar olağanüstü ilgi çekiyor. Doğal güzellikler içerisindeki mor tarlanın varlığı özellikle foto safari tutkunları için, hafta sonunu değerlendirmek isteyenler için çok cazip."

- "Farklı dekorasyonlarla yine hazırlıklarımızı yaptık."

Tarla sahibi Hakan Turgut da mor renkli tarlaların ziyaretçileri ağırlamak için hazır olduğunu söyledi.

Tekirdağ'ın artık lavanta tarlaları için de tercih edilen bir şehir olduğunu dile getiren Turgut, şöyle devam etti:



"Lavantalar yine mor renge bürünmeye başladı. Farklı dekorasyonlarla yine hazırlıklarımızı yaptık. Her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlıyoruz. Burada insanlar doğa ile iç içe zaman geçirme fırsatı buluyor. Birkaç gün içinde bahçemiz ziyarete açılacak ve 15 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacak."













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