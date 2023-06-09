Tekirdağ'da "Üç Kemaller" sergisi açıldı

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da "57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali" kapsamında "Üç Kemaller" sergisi açıldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, festival etkinliklerinin ikinci gününde Namık Kemal Evi'ni ziyaret etti.



Namık Kemal Derneği Başkanı Sezai Kurt ve dernek üyeleri bir süre sohbet eden Yüksel daha sonra açılışını yaptıkları Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Namık Kemal ve Yahya Kemal'in fotoğraflarının yer aldığı "Üç Kemaller" fotoğraf sergisini gezdi.



Fotoğrafları tek tek inceleyen Yüksel, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.



















Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.