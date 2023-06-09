Tekirdağ'da hükümlü çocuk ve gençlerin katıldığı program düzenlendi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hükümlü bulunan çocuk ve gençler ile infaz koruma memurların katıldığı program düzenlendi.



Sarılar Mahallesi'nde bulunan Çorlu Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun çok amaçlı salonunda gerçekleşen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Hükümlülerin şiir dinletisinin ardından, infaz koruma memurunun zeybek gösterisi sahnelendi.

Ünlü tiyatro sanatçılarının mesajlarının sinevizyon aracılığıyla yayınlandığı programda, hükümlüler ile ceza infaz kurumunun görevlileri tarafından hazırlanan skeç izleyenlere sunuldu.

Programda hükümlüler ile görevlilerin bir arada oluşturduğu müzik korosunun müzik dinletisi sahnelendi.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yüce, yaptığı konuşmada, ceza infaz kurumlarının yeni kurulduğunu ancak çok kısa sürede güzel işler yaptıklarını söyledi.

Programın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik vee Spor Bayramı dolayısıyla düzenlendiğini aktaran Yüce, "İnfaz koruma memurlarımız ve değerli çocuklarımız gerçekten çok güzel bir program hazırlamışlar. Bu arada, geçtiğimiz günlerde elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Mehmet Tevfik Akdemir isimli infaz koruma memuru kardeşimizi de rahmet ve minnetle anıyor yad ediyoruz. Ben bizzat tanışma fırsatı bulmuştum çok değerli bir kardeşimizdi. Cezaevi müdürlerimize de emeği geçenlere de çok teşekkür ediyorum'' dedi.

Programda Çorlu Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ayşen Bintez da bir konuşma yaptığı programa, cezaevi müdürleri ve idareciler, hükümlüler ve aileleri infaz koruma memurları ve misafirler katıldı.

Etkinlikte ayrıca hükümlülerin yaptığı yağlı boya tablolar da satışa sunuldu.





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