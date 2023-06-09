Tekirdağ'da "Türk Macar Kardeşliği" konferansı düzenlendi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da "57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali" kapsamında "Türk Macar Kardeşliği" konferansı düzenlendi.

Macaristan Turan Vakfı Başkanı Andras Zsolt Biro, Rakoczi Müzesi'nde düzenlenen konferans öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Rakoczi Müzesi'nin Türk-Macar dostluğunun sembolü olduğunu söyledi.

Rakoczi'nin 1735 yılından ölümüne dek Tekirdağ'daki evde güvenle kaldığını ifade eden Biro, "Tekirdağ'a Kiraz Festivali sebebiyle geldik. Tabi aynı zamanda Macar Günlerini de kutluyoruz. Tekirdağ hem Macarlar hem de Türkler için tarihi açıdan çok önemli bir merkez. Rakoczi Macar halkı için çok önemli bir şahsiyet. Biliyorsunuz sığınmak için Osmanlı'ya gelmişti ve burada hayatını doldurdu." dedi.

Biro, Türk-Macar dostluğunun son yıllarda daha da pekiştiğini ifade anlattı.



Türkiye'de yakın bir zamanda önemli bir seçim olduğunu vurgulayan Biro, "Recep Tayyip Erdoğan sadece Türkiye için değil aynı zamanda Türk dünyası için, birliğin devamı için önemli bir karakter, önemli şahsiyet. Bu büyük şahsiyetin ülkenin başında olması, Türk dünyasının birlikteliği için önemli. Buna Macaristan'da dahil. Biz kendimize düşen görevi en layıkıyla yapmaya çalışacağız. Başkana başarılar diliyoruz. Kendisine güç kuvvet diliyoruz." diye konuştu.

Konferansta Biro, Türk-Macar ilişkilerinin tarihi ve önemi hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

















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