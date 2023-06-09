57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali ateşi yakıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 57. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı, festival ateşi yakıldı.

Köprübaşı mevkisinden başlayan ve Atatürk Anıtı'nda sona eren yürüyüşe, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş ve Ciğdem Koncagül ile Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.

Yüksel, Atatürk Anıtı'nda yaptığı konuşmada, festivalde birbirinden renkli etkinliklerin olduğunu söyledi.

Festivalde emeği geçenlere teşekkür eden Yüksel, "Tekirdağ’ın tanıtımıyla alakalı el birliği ile yapılmış muazzam bir çalışma. Kortejdeki yaklaşık 40 bin kişilik kalabalık bu büyük milletin birlik ve beraberliğinin en büyük göstergesidir." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri festival ateşini yaktı.

Şarkıcı Fatma Turgut ve Ferhat Göçer konseriyle devam edecek etkinlikler, 11 Haziran'da sona erecek.



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