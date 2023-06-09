Şarkıcı Fatma Turgut Tekirdağ'da konser verdi

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - 57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında şarkıcı Fatma Turgut konser verdi.

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen 57. Uluslararası Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında Turgut, sahil dolgu alanda hayranlarıyla buluştu.

Fatma Turgut'a söylediği bazı şarkılara vatandaşlar da eşlik etti.

Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konser sonrası yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın adına yakışır bir festival gerçekleştiğini söyledi.

Festival bitene kadar herkesin farklı etkinliklerle eğlenmeye devam edeceğini ifade ederek, kente en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Konser sonunda Yüksel, şarkıcı Turgut'a çiçek verdi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.