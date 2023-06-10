Tekirdağ'daki rüşvet operasyonunda 5 zabıta memuru tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde belediyeye yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda 5 zabıta memuru tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, operasyon kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çorlu Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden A.A, M.E, F.R, Ö.A ve Ö.D, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bazı işletmelere rüşvet karşılığı ruhsat verildiği ihbarı üzerine çalışma başlatmış ve yaklaşık 1 yıl süren teknik takip sonrası Ergene Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlemişti.

Zabıta memurları ve iş insanlarının da aralarında olduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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