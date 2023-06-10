Şarkıcı Mustafa Ceceli ve Funda Arar Tekirdağ'da konser verdi

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TEKİRDAĞ (AA) - 57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında şarkıcı Mustafa Ceceli ve Funda Arar sahne aldı.

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen 57. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında Ceceli ve Arar, sahil dolgu alanda hayranlarıyla buluştu.

Ceceli'ye söylediği bazı şarkılarda vatandaşlar da eşlik etti.

Şarkıcı Ekin Uzunlar da sahneye çıkarak bir süre Ceceli ile sevilen şarkılarını seslendirdi.

Daha sonra şarkıcı Arar hayranlarının karşısına çıktı.

Her yaştan müzikseverin katıldığı konserde, Arar'a Tekirdağlılar da eşlik etti.

Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konser sonrası yaptığı konuşmada, herkesin doyasıya eğlendiği bir festival düzenledikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Konser sonunda Yüksel, Ceceli, Uzunlar ve Arar'a kiraz ve çiçek verdi.

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