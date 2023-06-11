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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince kent içi ve ilçeler arası toplu taşıma araçlarında kullanılan TEKKART'lara online yükleme yapılabileceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar mevcut TEKKART'lara internet üzerinden 5 ile 300 lira arasında dolum yapabilecek.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Kadir Albayrak, vatandaşlara daha rahat, konforlu ve güvenli bir ulaşım hizmeti sunabilmek için çalıştıklarını belirtti.

Teknolojik tüm imkanları vatandaşların hizmetine sunmaya gayret ettiklerini aktaran Albayrak, "Yapılan online yüklemeler, ödeme işleminden 5 dakika sonra, kartın araçta ilk kullanımında otomatik olarak aktif hale gelecek. Uygulama vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlayacak." ifadelerini kullandı.

- Hafızlık eğitimini tamamlayan 41 öğrenci icazetlerini aldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 41 öğrenci icazet merasiminde belgesini aldı.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre ilçe müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında hafızlığını tamamlayan 41 öğrenci için Hz. Ebubekir Camisinde icazet merasimi düzenlendi.

Tören hafız öğrencilerin Kur'an tilavetiyle başladı, okunan dualarla devam etti.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Aziz Yıldırım, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve İl Müftü Yardımcısı Yusuf Bektaş hafızlara belgelerini ve hediyelerini takdim etti.





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