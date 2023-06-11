Tekirdağ'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güneşkaya mevkisinde piknik alanı işletmecisi Muzaffer M. ile Ufuk A. arasında tartışma çıktı.

Kavgada Muzaffer M. ile Ufuk A. birbirlerini silahla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine götürüldü.

Muzaffer M, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralının tedavisine devam ediliyor.

















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