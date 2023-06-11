Tekirdağ'da otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü

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TEKİRDAĞ(AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

B.T. idaresindeki 34 BRS 048 plakalı otomobil, Tekirdağ Yolu taş ocakları mevkisinde yoldan çıkıp devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçta bulunan yolcu D.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü B.T. ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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