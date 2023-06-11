Tekirdağ'da "En İyi Kiraz" ve "En İyi Kiraz Bahçesi" yarışmaları düzenlendi

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesince 57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında "En İyi Kiraz" ve "En İyi Kiraz Bahçesi" yarışmaları düzenlendi.



Festival etkinliklerinde 11 üretici, yıl boyunca emek verdikleri Tekirdağ kirazıyla dereceye girmek için yarıştı.

Jüri üyeleri, ürünleri tarla bakımı, yetiştirme, toplama ve tat kriterlerine göre değerlendirdi.

Değerlendirme sonucu "En İyi Kiraz" kategorisinde Eşref Meral birinci, Ekrem Örnek ikinci, Erdinç İçer ise üçüncü oldu.

"En İyi Kiraz Bahçesi" kategorisinde Vedat Ataç birinci, Mustafa Kurtkan ikinci, Hamit Dinçer de üçüncü oldu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Rumeli İskelesinde düzenlenen etkinlikte, yıl boyunca emek verip kiraz yetiştiren üreticilere teşekkür etti.

Bu yıl 367 ton kiraz üretimi yapıldığını belirten Yüksel, Süleymanpaşa Belediyesine ait 2 bahçede her çeşit kirazın yetiştiği gösterebilmek adına "Kiraz Müzesi" oluşturmak istediklerini kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal da bu tür etkinliklerin kirazın tanıtımı ve üreticilerin teşvik edilmesi için çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

Yarışmanın birincileri 15 bin lira ile ödüllendirildi, diğer katılımcılara da çeşitli armağanlar takdim edildi.

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