Tekirdağ'daki trafik kazasında 12 kişi yaralandı

Kur farkı 'cep'e yansıdı; bir zam daha

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, sepetli vincin minibüse çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dereağzı Mahallesi'nde yolcu almak için duran E.A. idaresindeki 59 M 2104 plakalı minibüse, aynı yönde seyreden Y. D. yönetimindeki 06 FVR 54 plakalı sepetli vinç çarparak devrildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı.



Yaralılar sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.