Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, TOKİ uygulama noktasında durdurduğu bir otomobilde yaptığı aramada, 1959 uyuşturucu hap, 1 tabanca, 2 şarjör ve bu şarjörlere takılı 24 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.İ. ve S.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan S.İ. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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