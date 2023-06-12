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Tekirdağ'da erken okul terkinin önüne geçilmesi hedefiyle "Roman Akademisi Projesi" başlatıldı

AA

Tekirdağ'da erken okul terkinin önüne geçilmesi hedefiyle "Roman Akademisi Projesi" başlatıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da başlatılan "Roman Akademisi Projesi"yle Roman ailelerin çocuklarının daha iyi bir eğitim alması hedefleniyor.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca finanse edilen Trakya Kalkınma Ajansı, Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yürütülen projenin TOKİ Gençlik Ofisi’nde gerçekleştirilen açılışında yaptığı konuşmada, proje sayesinde Roman ailelerin çocuklarının erken okul terkinin önüne geçileceğini söyledi.

Roman Akademisi'nde öğrencilerin küçük yaşlarda sporla, sanatla, kültürel ve sosyal etkinliklerle tanışacağını belirten Yıldırım, sunulacak faaliyetlerin çocukların hayatlarını olumlu yönde etkileyeceğini ve onların özgüven kazanmalarına katkı sunacağını ifade etti.

Projenin pek çok hayata dokunacağına vurgu yapan Yıldırım, "Proje kapsamında yapılan çalışmalar, Roman vatandaşlarımızın çocuklarının kayıtlarının eksiksiz yapılmasını ve okullara devamlılığını sağlayacak. Projeyle erken okul terkinin önüne geçilecek ve daha nitelikli bir eğitim alacaklar." dedi.

Roman Akademisi'nde genç kadınlara ve annelere yönelik pasta ve el sanatları gibi kursların da açıldığını belirten Yıldırım, bu sayede Roman kadınların aile bütçelerine katkı sunacağını ifade etti.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise projenin Roman vatandaşların ve ailelerin geleceğe hazırlanması açısından son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Şahin, projenin Trakya'ya, hatta Türkiye'ye örnek bir proje olacağına inandığına işaret etti.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Tekirdağ Temsilcisi Zeynep Şentop Şahin de projenin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Vali Yıldırım ve beraberindekiler, Gençlik Ofisi’nde eğitim alan öğrencileri ziyaret etti.

- Proje

Bütçesi 1 milyon 380 bin lira olan projeyle TOKİ Gençlik Ofisi tadil edildi ve atölyeler açıldı.

Projenin yürütüleceği Yunus Emre Ortaokulu'na bir konferans salonu yapıldı, okulun spor salonuna yeni spor aletleri alındı ve okul bünyesinde bulunan ana sınıfının ekipmanları yenilendi.

Spor salonu, pasta eğitimleri için mutfak, müzik atölyesi, el sanatları atölyesi ve kitap kafe ve 80 kişilik konferans salonu hizmete açıldı. Düzenlenen müzik odasına müzik aletleri satın alındı. Darbuka, davul ve klarnet kursları açılarak öğrencilere eğitim verilmeye başlandı.

Çok amaçlı salonda akıl ve zeka oyunları, bilgisayar oyunları ve el sanatları kursları açılacak.

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