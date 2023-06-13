Hayrabolu'dan kısa kısa

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TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu Belediyesi sivrisinekle mücadele çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Osman İnan yaptığı açıklamada, ilçe halkının sivrisineksiz bir yaz mevsimi geçirmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Sivrisinekle mücadele çalışmasının yaz boyunca devam edeceğini anlatan İnan, özveriyle çalışan ekiplere teşekkür etti.



- Yol bakım ve onarım çalışmaları

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, ilçe genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

İnan, Susuzmüsellim Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarını inceledi.



İlçe genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini aktaran İnan, "İlçe merkezi ve kırsal mahallemizde yol yapım ve onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlçemizde yolu yapılmayan mahallemiz kalmayana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

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