Tekirdağ'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonetle otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.G. idaresindeki 59 ADA 612 kamyonet Omurtak Caddesi'nde O.E. yönetimindeki 59 FU 502 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile yanlarında bulunan 2 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.









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