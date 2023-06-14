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Tekirdağ'da karbon fiber malzemeden uçak parçası üretecek fabrikanın temeli atıldı

AA

Tekirdağ'da karbon fiber malzemeden uçak parçası üretecek fabrikanın temeli atıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde karbon fiber malzemeden uçak parçası üretimi yapacak fabrikanın temeli atıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Avrupa Serbest Bölge'de (ASB) düzenlenen temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın önemli bir sanayi kenti olduğunu hatırlattı.

Kentin sanayi üssü haline geldiğine işaret eden Yıldırım, "Tekirdağ'da 13 organize sanayi bölgesi ve Avrupa Serbest Bölgesi'nde üretim devam ediyor, bu bölgeler Türkiye’nin ekonomisine katma değer sağlıyor. Çok ciddi üretimlerimiz var, çok ciddi ihracatımız var. Türkiye’nin istihdamına da çok büyük katkılarda bulunuyoruz. 36 yabancı ülkeden 141 firmamız, fabrikalarımız var ve bunların sayıları gün geçtikçe artıyor." diye konuştu.

Yıldırım, Tekirdağ'ın yatırımcıların tercih ettiği bir şehir olduğunun altını çizerek temeli atılan fabrikanın hayırlı olmasını diledi.

-"ASB'de ticaret hacmi 3,5 milyar doları geçti"

ASB Kurucu ve İşleticisi Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin de Türkiye'nin en önemli teknoloji ve sanayi projelerinden olan ASB'nin 2 milyon metrekare arsa üzerinde kurulu olduğunu belirtti.

Türkiye'de kurulu 21 serbest bölge içinde ASB'nin ticaret hacmi olarak ikinci sırada yer aldığını belirten Şahin, "Uçak, otomotiv yan sanayi, kimya, ambalaj, metal, plastik, tekstil, gıda gibi farklı sektörlerde ileri teknoloji ile üretim yapılan ASB'de ticaret hacmi 3,5 milyar doları geçti." dedi.

ASB'de yüzde 70'inin yabancı sermayeli 200'e yakın firmadan 170 ülkeye ihracat yapıldığını vurgulayan Şahin, Trakya'da bir "Slikon Vadisi" oluşturduklarını ifade etti.

- "Yatırımının büyüklüğü 40 milyon avro"

Şahin, 2015 yılında faaliyete geçen Mubea Aviation Havacılık şirketinin karbon fiber malzemeden uçak parçası üretimi yapmak üzere yeni fabrika kurduğunu ifade ederek, şirket hakkında şu bilgileri verdi:

"Mubea Aviation Havacılık, ilk önce yapılan toplamda 4 bin metrekare kapalı alandaki üretim kapasitesini bu tesisle 12 bin metrekareye çıkaracak. Böylece Mubea Aviation Havacılık, Türkiye'de hiç olmayan çok değerli teknoloji ürünü kompozit parça üretimini ilk kez ASB'de yapmayı hedefliyor, bu yeni havacılık yatırımının büyüklüğü 40 milyon avro olacak.

Yatırımla birlikte çalışan sayısı 250 kişinin üzerine çıkacak. 50 milyon avro ciro hedefliyor. Ayrıca ikinci faz olarak da ilerde 10 bin metrekare kapalı bir alan daha yaparak yüksek teknolojili kompozit parçalar üretilecek. Burada serbest bölgemizi büyütme veya yeni bir serbest bölge kurma projelerimizin önemini bir kez daha görüyoruz. "

Şahin, dünya çapında 55 fabrikası olan Mubea Aviation Havacılık'a yeni yatırımlarının hayırlı olmasını diledi.

ASB Müdürü Eyüp Daşkın da yapılan her yatırımın kendilerini mutlu ettiğini ve bölgede bulunan firmaların her geçen gün büyüdüğünü dile getirdi.

-"Bölge insanının kaliteli iş gücü var"

Mubea Aviation Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Koch da işbirliği içerisinde olduklarından dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Aile şirketi olan firmanın cirosunun yıllık 3 milyar avro olduğunu anlatan Koch, "Bölgeye 40 milyon avro yatırımımızla çalışan sayımız 250'ye çıkacak. Mubea burada daha da büyüyecek. Üretimimizi üçe katlayacağız. Türkiye’de ilk kez kompozit uçak parçasını burada, ASB'de üreteceğiz. Türkiye’de çok güzel fırsat bulduk. Bölge insanının kaliteli iş gücü var." diye konuştu.

Konuşmaların ardından fabrikanın temeli atıldı. Fabrikanın 2024 yılının ilk çeyreğinde üretime başlaması ön görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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