Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yıl dönümü Trakya'da kutlandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Edirne'de Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra İl Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez, anıta çelenk sundu.

Dönmez, yaptığı konuşmada, Jandarma Genel Komutanlığının 184 yıllık köklü bir tarihe sahip olduğunu söyledi.

Jandarma Teşkilatının kuruluşundan bugüne kadar milletin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu belirten Dönmez, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği, kamu düzenini sağlanması yönündeki hizmetleriyle jandarma, ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır." dedi.

Törenin ardından Valilik'te Dönmez'i kabul eden Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, teşkilatın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

- Tekirdağ

Tekirdağ Valiliği önündeki törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra Çetin ve jandarma personeli, Vali Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Protokol üyeleri, şehit mezarlığına ziyarette bulunup dua etti.

Programa, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve kurum müdürleri katıldı.

- Kırklareli

Kırklareli Şehitliği'ndeki törende, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve personel, kabirlere çiçek bırakıp dua etti.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam eden törende Akyüz, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Akyüz, bugün çok gururlu ve mutlu olduklarını söyledi.

Jandarma Teşkilatının 184 yıldır günlük yaşamın her alanında, ülkenin her noktasında gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkın hizmetinde olduğunu ifade eden Akyüz, jandarmanın vatandaşa insan merkezli, adaletli ve şefkatli yaklaşımıyla hizmet vermeyi sürdüreceğini vurguladı.



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