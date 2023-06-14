Tekirdağ'da 170 litre etil alkol ve çok sayıda sahte içki ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 170 litre etil alkol ile çok sayıda sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonrası bir çiftliğe operasyon düzenledi.



Çiftlik ve yakınındaki bir tırda yapılan aramada 2 bin 640 şişe sahte içki, 2 bin 890 sahte TAPDK bandrolü, 8 alkol imalatında kullanılan makine, 60 bin 680 etiket, 12 bin 855 kapak, 11 bin 170 boş içki şişesi, 170 litre etil alkol, 350 litre aroma çok sayıda boş bidon ve sıvı tankı ele geçirdi.

İşletme sahibi S.G. gözaltına alındı.





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