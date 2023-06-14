Tekirdağ'da bir fabrikada çıkan yangında 3 işçi yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangında 3 işçi yaralandı.

Vakıflar Mahallesi'nde bulunan tekstil fabrikasında işçilerin baskı makinesini temizlediği esnada yangın çıktı.

İş yeri çalışanlarının haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan işçiler G.S, A.D. ve E.B, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

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