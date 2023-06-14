Tekirdağ'da at arabası çeken atın çarptığı kadın yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde at arabası çeken atın çarptığı kadın yaralandı.

Kumyol Caddesi'nde at arabası çeken at, F.C'ye (51) çarptı. Yere düşerek yaralanan kadın, çağrılan sağlık görevlilerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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