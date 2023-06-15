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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şarköy Belediyesi evde sağlık hizmeti uygulamasına devam ediyor

AA

Şarköy Belediyesi evde sağlık hizmeti uygulamasına devam ediyor

TEKİRDAĞ (AA) - Şarköy Belediyesi evde sağlık hizmeti uygulamasını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye yaş almış, özel ihtiyaçlı ve tedaviye muhtaç vatandaşları sağlık hizmetleriyle buluşturuyor.

Vatandaşlardan gelen talepler üzerine belli bir program çerçevesinde ekipler yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler tarafından yaşlı ve sağlık hizmetine muhtaç birçok vatandaşın evinde pansuman, tansiyon, şeker ölçümü, yatak yarası bakımı hijyen ve sağlık koşullarına dikkat edilerek uygulanıyor.

Sağlık kuruluşlarına ulaşım noktasında da vatandaşlara hizmet veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen belediye başkanı Alpay Var, sosyal belediyecilik anlayışında taviz vermeden kent genelinde çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Yaşlı, özel ihtiyaçlı ve sağlık hizmetine muhtaç vatandaşların her zaman öncelikleri olduğunu aktaran Var, "İhtiyaç sahibi hemşerilerimizin ayağına giderek, onlara değerli olduğunu hissettirmek, moral vermek bizim için büyük önem taşıyor. Bizlerde, sağlık hizmetlerimizi geliştirmeye devam edecek ve her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olacağız. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarla hemşerilerimize Şarköy tarihinin en yüksek sayıda sağlık hizmeti verildiği dönemi yaşattık." ifadelerini kullandı.


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