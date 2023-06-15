Tekirdağ'da öğrenciler çilek fidesi dikti

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da ilkokul öğrencileri çilek fidesi dikti.

Çorlu ilçesinde anaokulu ve ilkokul düzeyindeki öğrencilerin toprak, doğa ve çevre bilincini artırmak, öğrencilere tarımı ve toprağı sevdirmek için etkinlik düzenlendi.

Vali Şenol Engin İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilere, çilek yetiştiriciliği, fidelerin dikim ve sulaması, tarım sigortaları ile bitki ve hayvan yetiştiriciliği hakkında bilgi verildi.

Daha sonra öğrenciler çilek fidelerini toprakla buluşturdu.

Çorlu Kaymakamı Mustafa Eldivan ve İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal da öğrencilerle birlikte çilek fidesi dikti.













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