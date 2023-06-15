Kapaklı'da Geçmişten Günümüze Kapaklı Kent Sosyolojisi kitabı tanıtıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı Belediyesince hazırlanan "Geçmişten Günümüze Kapaklı Kent Sosyolojisi" adlı kitap tanıtıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Atatürk Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen programda, 2019 yılında çalışmalara başladıkları kitabın 2023 yılında tamamlandığını söyledi.

Kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Çetin, kitapta Kapaklıya ilişkin merak edilen tüm konuların bulunduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır ile Çetin, proje sorumlusu Serap Demir'e çiçek verdi.

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