Tekirdağ'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızlık olaylarına ilişkin yaptıkları çalışma sonrası belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheli O.E. ve G.K. yakalandı.

Şüphelilerin çaldığı iddia edilen motosiklet ile bazı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan O.E. ve G.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

















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